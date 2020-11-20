الأساتذة المتعاقدون في جهة الدارالبيضاء يحتجون بعد غد الأحد

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد “في جهة الدارالبيضاء-سطات، أنها ستنظم وقفات احتجاجية، بعد غد الأحد، للمطالبة بإسقاط التعاقد.

وأوضحت التنسيقية نفسها في جهة الدارالبيضاء-سطات أن وقفة احتجاجية، ستنظم، صباح بعد غد، في ساحة محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أخرى أمام مديرية برشيد، في اليوم نفسه، فضلا عن وقفة احتجاجية ثالثة، أمام مسرح عفيفي، في مدينة الجديدة.

وجددت التسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في جهة الدارالبيضاء مطالبتها بإسقاط التعاقد، داعية إلى تعليم عمومي مجاني ذي جودة لجميع أبناء المغاربة”، مشددة على “عزمها الاحتجاح إلى غاية إسقاط مخطط التعاقد”، وفقا لتعبيرها.

يذكر أن التسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد توعدت سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتصعيد، وخوض إضراب وطني، بداية شهر دجنبر المقبل، لثلاثة أيام متتالية.

إلى ذلك، عبرت التنسيقية نفسها عن إدانتها لما أسمته “القمع”، الذي يطال الأساتذة بكل فئاتهم، محملة في الوقت نفسه “الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع”.