فالس: “البوليساريو” متورطة في تهريب الأسلحة والاتجار في البشر والمخدرات

خرج إيمانويل فالس، الوزير الأول الفرنسي الأسبق، للحديث، اليوم الجمعة، عن جبهة البوليساريو الانفصالية، مؤكدا أنها متورطة في تهريب الأسلحة، والاتجار في البشر، والمخدرات، ما يجعلها مصدر تهديد حقيقي للأمن في المنطقة.

ووجه فالس، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية، والإسبانية، في حديثه، اليوم، لقناة إسبانية، لحزب بوديموس بسبب مواقفه الأخيرة من قضية الصحراء المغربية، وقال إن هذا الحزب يمثل أقلية في الحكومة الإسبانية، ما يجعل مواقفه لا تعبر عن الموقف الرسمي للبلاد.

ودعا فالس إلى ضرورة تعزيز التعاون مع المغرب على وجه الخصوص، لمواجهة التحيات، التي تعرفها المنطقة، وخطر التطرف على الخصوص.

وكانت الحكومة الإسبانية قد تبرأت من تصريحات بوديموس حول الصحراء، وقالت إن مواقف الحكومة تعبر عنها وزيرة خارجيتها.