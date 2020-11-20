تفاصيل العثور على جثة ضابط شرطة غرق داخل سيارته في ميناء طنجة المدينة – صورة

لقي ضابط ممتاز في الشرطة مصرعه، صباح اليوم الجمعة، غرقا داخل سيارته، قرب ميناء الصيد البحري، على مقربة من ميناء طنجة المدينة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المتوفى يدعى قيد حياته، بنشقرون، ويبلغ من العمر 50 سنة، ويعمل

في مفوضية ميناء طنجة المدينة، التابعة لولاية أمن طنجة المدينة.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك كان متزوجا، وأبا لطفلين، وقد عثر عليه جثة هامدة داخل سيارته، الغارقة قرب ميناء طنجة المدينة.

وشددت المصادر ذاتها على أن الهالك أرسل رسالة نصية إلى أسرته عبر تطبيق واتساب، على شكل رسالة وداع، ما يرجح فرضية انتحاره.

وشهد موقع الحادث حالة من الاستنفار القصوى من طرف المصالح الأمنية، ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات “دوق دي طوفار”.