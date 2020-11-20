أرباب المقاهي والمطاعم يشكون من “تعسف” بعض ممثلي السلطة في تنفيذ إجراءات الطوارئ

يشكو عدد من أرباب المقاهي والمطاعم، في مختلف المدن المغربية، من تعسف بعض ممثلي السلطات العمومية، بحسب ما صرح به، نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ل”اليوم24″.

وأوضح الحراق، أن عددا من المهنيين، في قطاع المقاهي والمطاعم، يشتكون من التعسفات التي تطالهم من طرف بعض رؤساء الدوائر، وذلك في مختلف المدن المغربية.

آخرها، بحسبه، “أحد مهنيي القطاع، الذي عبر عن صدمته من قرار وصفه ب”الظالم” من طرف أحد رؤساء الدوائر في إقليم القنيطرة، القاضي بإغلاق مطعمه لثلاثة أيام، بحجة أنه لم يحترم قرار السلطات المحلية بإغلاق المحلات التجارية في حدود الساعة الثامنة مساء، الشيء الذي لا صحة له، حيث أن أبواب المحل أغلقت في حدود السابعة ونصف” .

وفي السياق ذاته، أضاف نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن “الأخيرة تستعد إلى رفض دعوة قضائية ضد المعني بالأمر، كما أنها وجهت شكاية إلى عامل إقليم القنيطرة، أمس الخميس، بشأن التعسف الذي طال صاحب المطعم المذكور”.

ولفت المتحدث نفسه الإنتباه، إلى أن “الجمعية الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، سبق وأن راسلت وزارة الداخلية، في غشت الماضي، بخصوص التعسفات والقرارات العشوائية المتخذة من طرف السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة، والتي شملت مجموعة من المقاهي والمطاعم خلال حالة الطوارئ الصحية”.

