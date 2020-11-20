بومبيو من الإمارات: حققنا تقدما ملحوظا في السلام بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، زيارة رسمية للإمارات، في إطار جولة يسعى خلالها لتعزيز السلام في المنطقة.

وقال بومبيو، في تصريحات، عقب وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي: "لقد حققنا تقدما ملحوظا في دفع عملية السلام والأمن بالشرق الأوسط".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى الإمارات عقب زيارة إلى إسرائيل، ركز خلالها على تعزيز اتفاقيات السلام بين تل أبيب والدول العربية.





وكان مسؤول أمريكي رفيع، وصف الإمارات بأنها "صديق وشريك مهم"، قبيل زيارة بومبيو، مضيفا: "بالطبع، تمتعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بعلاقة ثنائية قوية للغاية لفترة طويلة".

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في إيجاز صحفي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إلى أن "بومبيو سيتوجه إلى دولة الإمارات ويلتقي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ولفت إلى أن ما تقدم "انعكس في حوارنا الاستراتيجي الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي وضع إطارًا لتعاون ومناقشة أعمق في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع، والأمن وإنفاذ القانون والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والتجارة والثقافة والتعليم والفضاء وحقوق الإنسان".

وبحسب المسؤول الأمريكي، يناقش بومبيو أيضا، في زيارته، تنفيذ اتفاقيات إبراهيم مع دولة الإمارات، بما في ذلك صندوق إبراهيم الجديد الذي قال إنه "سيوسع العلاقات التجارية والمالية بين هذين الاقتصادين المزدهرين، ويسرع النمو والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".