شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بايدن القانوني: ترامب خسر 28 دعوى قضائية حتى الآن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال باتريك مور المستشار القانوني لحملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، الجمعة، إن حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب خسرت 28 دعوة قضائية حتى الآن.

وأوضح مور أن حملة ترامب خسرت في ولاية بنسلفانيا 13 دعوى قضائية، وأضاف أنه عندما تمت إعادة فرز الأصوات في جورجيا بناء على طلب حملة ترامب، ثبت فوز بايدن.

مؤكداً أن دائرة الأمن القومي توصلت إلى أن الانتخابات كانت آمنة.

وأضاف مستشار الرئيس المنتخب جو بايدن القانوني، أن حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات.

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