شكرا لقرائتكم خبر عن السومة جاهز لمباراة أهلي جدة والشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



الرياض: عيسى الحكمي

بات السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، جاهزاً لقيادة فريقه أمام ضيفه الشباب الاثنين المقبل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي والتي أطلق عليها اسم «جولة قمة العشرين» بمناسبة استضافة السعودية لقمة دول العشرين.

وتعافى السومة من آلام في الركبة كانت قد داهمته بعد نهاية مباراة الأهلي والعين في الجولة الرابعة، بعد أن سجل المهاجم السوري في نفس المباراة ثلاثة أهداف، ليساعد فريقه على الفوز يومها 4-3.

ويتصدر عمر البالغ 31 عاماً حالياً ترتيب هدافي الدوري بثلاثة أهداف، ويسعى لاستعادة اللقب الذي فقده في آخر ثلاث نسخ.

في الجانب الآخر لا تزال مشاركة الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد فريق الشباب في المباراة المرتقبة محل شك لعدم تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به في لقاء فريقه أمام الفتح ضمن الجولة الرابعة.

وسيخضع بانيجا الذي يحمل ثاني أعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي «7 ملايين يورو» الأحد، لاختبار يحدد إمكانية مغادرته مع بعثة الفريق العاصمي من عدمها.

يذكر أن الشباب يتشارك الصدارة مع الهلال بعشر نقاط، ويأتي الأهلي ثالثاً برصيد 9 نقاط.