شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مشارك ومشاركة في كاياك دبي لصيد الأسماك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك والتي ينظمها النادي بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30 *30) ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021.

وتحظى البطولة برعاية عدد من المؤسسات والشركات التي تقدم الدعم للحدث من بينها الوطنية مارين وري مارين وماوي كاياك شوب ودالتون كاستوم رودز واتش كيو ادفننشر وميجور كرافت وشيمانو وباراكودا التي ستقدم هدايا قيمة للفائزين مع نهاية الحدث الكبير، بينما تم رصد جوائز مالية من قبل النادي في هذه الفئات، إضافة إلى جوائز لأكبر سمكة وزناً للقوارب الكهربائية وجوائز أخرى لفئة السيدات في قوارب كاياك.

وحددت اللجنة المنظمة للحدث الفئات التي سيتم التنافس عليها وهي صيد اسماك الكنعد (كينيغ فيش) والسكل (كوبيا) والزريدي (غولدن ترافيلي) والضلع (كوين) والجد (الباراكودا) وسيتم احتساب النتائج حسب اكبر معدل وزن لكل مشارك.

وسجلت بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك إقبالاً كبيراً من محبي هواية صيد الأسماك حيث وصل العدد الخميس إلى نحو 100 متسابق ومتسابقة.

وأعلن هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال كافة التجهيزات لانطلاقة الحدث بداية من الساعة الخامسة والنصف فجر السبت بموعد التجمع واستلام أرقام المشاركة والانطلاق فيما بعد عند الساعة السادسة صباحاً.

ورحب القمزي بجميع المشاركين في الحدث الذي ينظمه النادي للمرة الأولى ضمن روزنامة الفعاليات الموسمية، وأكد أن اللجنة المنظمة تعمل على تحقيق سلامة جميع المشاركين لذلك اضطرت لتقليص فترة البطولة إلى يوم واحد بسبب الأحوال الجوية.

وأكد أن اللجنة المنظمة وفرت لجميع المشاركين فرصة إيصال صيدهم إلى نقطة واحدة في جميرا الأولى على أن يكون خلال فترتي التسليم الصباحية والمسائية، فيما قررت اللجنة المنظمة إرجاء التتويج وإعلان النتائج النهائية إلى يوم يحدد في ما بعد.