شكرا لقرائتكم خبر عن الأردني الشبول يقود الشرطة العراقي أمام القاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي قررت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي إسناد مهمة قيادة فريقها الكروي الأول في مباراته المقبلة أمام فريق القاسم، ضمن الجولة الرابعة في بطولة الدوري العراقي يوم الأحد إلى المدرب المساعد الأردني هيثم الشبول.

ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي يفاوض النادي المدرب البرتغالي ليونيلي بونتيش، الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد من أجل توقيع العقد مع إدارة الشرطة لقيادة فريقها الكروي لمدة موسمين متتاليين، وفي حال عدم حصول اتفاق رسمي بين الطرفين، فإن الإدارة ستبحث عن مدرب أجنبي آخر بعد أن قررت غلق ملف المدرب المحلي.

وكان المدرب المساعد الأردني هيثم شبول، تم التعاقد معه من قبل نادي الشرطة بعد استقالة المدرب السابق عبد الغني شهد في الجولة الثالثة من الدوري.

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