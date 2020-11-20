شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج أشواط اللقايا- محليات في مهرجان الظفرة 14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج مزاينة الإبل ضمن أشواط اللقايا - محليات، في المنصة الرئيسية للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وشهدت الأشواط منافسات قوية بين ملاك إبل اللقايا - محليات في الإمارات ودول الخليج العربي، ضمن 4 أشواط للشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل؛ وهي: (شوط أصحاب السمو الشيوخ، شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل).

وأسفرت نتائج المزاينة في شوط لقايا لأصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «رمز» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «بينونه» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت في المركز الثالث «الحزم» لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وذهب المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل رئيسي - محليات إلى «العنود» لمالكها مبارك عبيد سالم طماش المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «ضي» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحلت في المركز الثالث «ارباح» لمالكها حمدان مصبح عامر المنصوري.

وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل - محليات فازت «بينونه» لمالكها خميس طارش حمدان سيف المنصوري في المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «دمعه» لمالكها سالم بخيت ساري جهوين المنصوري، وحلت في المركز الثالث «عوايد» لمالكها محمد مسعود بخيت مهنا المنصوري.

أما في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح - للشركاء - محليات فقد حازت المركز الأول «الراسية» لمالكها حميد عبد الله محمد القريني، وجاءت في المركز الثاني «علوم» لمالكها صابر بن مسلم بن عمر المنهالي، وحلت في المركز الثالث «القاهرة» لمالكها صقر بخيت النوه أحمد المنهالي.