شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مثمر بين نادي الثقة ولجنة كرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بمجلس الشارقة الرياضي شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين على التعاون الكبير والتواصل الدائم المقدم من قبل نادي الثقة في إنجاح فعاليات بطولات كرة قدم الصالات طوال الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال زيارة وفد من اللجنة التنفيذية لكرة الصالات إلى نادي الثقة للمعاقين، حيث كان في استقبال الوفد أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة وعبدالناصر براهمية المدير الفني وضم وفد اللجنة التنفيذية شهاب أحمد العوضي أمين السر العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات وعبدالله محمد الشحي عضو اللجنة رئيس لجنة الحكام حيث بحث الطرفان آلية التعاون خلال المرحلة القادمة بهدف التوسع في نشر اللعبة بين ذوي الإعاقة .

من جانبه، أشاد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بجهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وما تقدمه من طفرة حقيقية في نشر اللعبة وتطوير منظومة كرة الصالات في إمارة الشارقة وتمديد أواصر التعاون بين اللجنة وأندية الإمارة الباسمة، مؤكداً استعداد نادي الثقة بالتعاون التام لإنجاح كافة برامج وفعاليات كرة الصالات.

وفي السياق نفسه، أثنى شهاب أحمد العوضي أمين السر العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات، على التنسيق الكبير والاهتمام اللافت من قبل إدارة نادي الثقة للمعاقين في التعاون في استضافة البطولات في صالة النادي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في إنجاح فعاليات كرة الصالات واعتبر أن هذا التعاون المقدر يجسد لمدى التكاملية التي تحرص عليه أندية إمارة الشارقة في إنجاح كافة الأحداث الرياضية.

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