شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة «ملك» بلا منافس في بطولات كرة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تعددت النهائيات والألقاب والبطولات في كرة اليد وكرة القدم وكرة السلة في الفترة الأخيرة وكان البطل الذي اعتلى عرش منصة التتويج في مختلف الألعاب هو الشارقة، وكان لقب كأس رئيس الدولة لكرة اليد آخر إنجازات قلعة «الملك»، وكان خاصاً جداً لأنه حمل رقماً قياسياً بالتتويج الثامن في البطولة، متجاوزاً شباب الأهلي والوصل.

أصبح الشارقة ينافس نفسه في بطولات كرة اليد، وحسب الإحصاءات فإن قطاع اللعبة نال درع التفوق العام 17 مرة خلال العشرين سنة الأخيرة، مما يؤكد اكتساحه التام.

وكتب الشارقة بفوزه الخميس ببطولة كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة تاريخاً جديداً بعد التغلب على شباب الأهلي في المباراة النهائية 26-19، بعدما كان يتقاسم الألقاب مع شباب الأهلي والوصل.

وأهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الإنجاز الجديد إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأشاد المدفع بفريق رجال الشارقة لكرة اليد مثمناً دور منظومة عمل إدارة الألعاب الجماعية الناجحة برئاسة محمد عبيد الحصان، في تحقيق الإنجاز تلو الآخر على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

ومن جانبه، توجه محمد عبيد الحصان، بالشكر إلى علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وجميع أعضاء المجلس، وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، على دعمهم وجهودهم في توفير متطلبات النجاح لمواصلة مسيرة حصد الألقاب، وقدم الشكر إلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لمتابعته وحرصه الدائم على دعم نادي الشارقة وجميع أندية الإمارة الباسمة.

وأعرب الحصان عن سعادته الكبيرة بالجدية والروح الانتصارية التي ظهر بها اللاعبون في المباراة النهائية، والتي تعكس وصول الفريق إلى حالة النضج، ويؤكد إصرارهم على التتويج بالكأس الغالية واكتساب جميع العناصر لشخصية البطل،لذلك استحق الفريق كل الإنجازات عن جدارة،

وهنأ رئيس إدارة الألعاب الجماعية الجهاز الفني والإداري والطبي بالفوز مشيداً بنجاح هاني الفخراني، مدرب الشارقة الجديد في وضع بصمته الفنية على أداء الفريق بمساعدة زملائه في الجهاز الفني.

وأهدى الحصان الفوز إلى الجماهير الشرقاوية التي تقف وراء الفريق وتدعمه باستمرار.

من جانبه، أكد جاسم محمد مشرف كرة اليد بنادي الشارقة أن حصد الكأس جاء في ظروف صعبة نتيجة لظروف التدريب خلال الجائحة ولعب المباريات بدون جمهور، ومواجهة منافس قوي مثل فريق شباب الأهلي، إلا أن مجهود المنظومة الكبير في إعداد الفريق على مدار الشهور الماضية تكلل بالنجاح وأسهم تحقيق درع التفوق العام 17 مرة خلال 20 سنة.

أما هاني الفخراني مدرب الشارقة، فعبر عن سعادته بتحقيق أول بطولة له مع الفريق وقال: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيين بما قدموه من تضحيات وتركيز شديد واستيعاب للفكر الجديد الذي نحاول تطبيقه خلال فترة الإعداد الطويلة»

وأضاف: «نعمل بروح الفريق الواحد والجميع شركاء في هذا الإنجاز، ونعد إدارة وجماهير النادي بمواصلة التطور من أجل تحقيق حلم الجميع في الفوز بالألقاب الخارجية.

ويذكر أن فريق رجال الشارقة لكرة اليد تمكن من الظفر بـ 4 ألقاب خلال موسم 2019-2020، بالإضافة إلى برونزية آسيا، حيث افتتح الموسم باقتناص كأس السوبر المحلي في سبتمبر/أيلول 2019، ثم السوبر الإماراتي البحريني في ديسمبر من العام نفسه، وتوج بدرع الدوري في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وكان ختامها مسك بأغلى الكؤوس.

كما حصل الشارقة على درع التفوق العام لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 – 2020، وذلك للمرة الـ 17 في تاريخه منذ بدء تطبيق نظام مسابقة درع التفوق العام في الموسم 1999- 2000.