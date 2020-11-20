شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستقبل الجزيرة في لقاء «وقف النزيف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار على مباريات المرحلة السادسة مساء السبت، مع إقامة 3 مباريات مثيرة، سيكون أبرزها لقاءً عاصفاً بين شباب الأهلي وضيفه الجزيرة، بينما سيلتقي الوحدة ضيفه عجمان، والظفرة ضيفه خورفكان.

يشهد استاد راشد في التاسعة مساء السبت لقاء من العيار الثقيل، حين يستقبل شباب الأهلي الخامس (9 نقاط) ضيفه الجزيرة السابع (8 نقاط) في مباراة يسعى خلالها الفريقان لوقف نزيف النقاط بعد جولة خامسة سلبية لهما.

يدرك الفريقان أن الخطأ ممنوع في اللقاء، وأن الفوز وحده سيساعدهما على اختراق دائرة الأربعة الكبار، لاسيما بالنسبة إلى شباب الأهلي صاحب الأرض.

ويمتلك شباب الأهلي الحزين لتعادله في الجولة الماضية مع خورفكان كل المقومات التي تساعده على تحقيق الانتصار، بتواجد الهداف البرازيلي «المقيم» جيسوس ومعه الأوزبكي غانييف، بينما يأمل المدير الفني الإسباني غارسيا أن يتمكن من إشراك كل الأسلحة الفنية التي تساعده على حسم مواجهة اليوم.

ولن يرضى الجزيرة بتجرع مرارة الخسارة الثانية على التوالي، بعدما سقط في المرحلة السابقة بهدف دون مقابل أمام الشارقة.

ويدرك «فخر العاصمة» أن تعثراً جديداً سيكون أقرب إلى نهاية حلم بالدخول ضمن دائرة المنافسين على اللقب، مما سيضع الكثير من الضغوطات على عاتق علي مبخوت ورفاقه.

ويخوض فريق الوحدة في السادسة مساء لقاءً سهلاً نظرياً حين يستقبل على أرض استاد آل نهيان ضيفه عجمان المتعثر (نقطتين). ويأمل «العنابي» أن يتمكن من إشراك تشكيلته الأساسية، بعدما تسببت «الظروف القاهرة» في ابتعادهم عن لقاء الوصل في مسابقة كأس الخليج العربي.

وسيكون الاختبار صعباً على الفريق العنابي لو لم يتسنَّ له اللعب بلاعبي الفريق الأول، مع أمل أن يتواجد إسماعيل مطر ورفاقه في هذا الموعد الرسمي، خاصة أن الفوز سيشرع لأصحاب السعادة أبواب المنافسة.

أما عجمان الضيف الذي حصد نقطتين في أول 5 جولات، وودع منافسات كأس الخليج العربي، فيعاني لعنة الإصابات التي ستحرم الفريق أكثر من 8 عناصر أساسيين أبرزهم المدافع حسن زهران الذي انتهى موسمه، إلى جانب البرتغالي دييغو، بينما يأمل المدرب المصري أيمن الرمادي أن يتمكن من الزج بكل من سعد سرور والغاني ويليام أوسو أملاً أن يسهم تواجد الأخير في تفعيل الشق الهجومي لتشكيلة الفريق التي لم تفلح حتى الآن إلاّ في تسجيل هدف واحد.

الظفرة- خورفكان



ويستقبل الظفرة الثامن (7 نقاط) في السادسة مساء ضيفه خورفكان الثاني عشر (نقطة واحدة) في مباراة تشكل نقطة تحول في رحلة كليهما في المسابقة.

يدرك صاحب الأرض أن الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة سيساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب، ويحفظ له آمال المنافسة في الدخول ضمن دائرة الخمسة الكبار.

ويأمل صاحب الأرض أن يوفق في حسم المواجهة وضمان الحصول على النقاط الثلاث من أجل تعويض الخسارة التي مني بها في آخر جولتين أمام كل من الشارقة بخماسية والعين برباعية، حتى يثبت موقعه في مركز آمن في وسط الترتيب.

أما خورفكان فسيدخل المباراة بروح معنوية عالية عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي بعد التعادل السلبي مع العين، وهو التعادل الثاني على التوالي بعدما كان قد حصد نقطته الأولى في الدوري على حساب شباب الأهلي في المرحلة الخامسة.