شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حقوقية تحذر من تهديدات ‏مافيا النظام التركى لحياة زعيم المعارضة كمال أوغلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، من قيام عصابات ‏المافيا التركية التابعة للنظام الحاكم من تهديد ‏حياة زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، على أثر انتقاداته المشروعة ‏للنظام الحاكم وهو الحق الذى أقرته كل المواثيق المعنية بحقوق الإنسان ‏والديمقراطية.

وأضافت مؤسسة ملتقى الحوار، فى تقرير لها، أن النظام التركى قد أطلق سراح علاء الدين تشاكجى، أحد أكبر زعماء ‏المافيا التركية من سجن سينجان بأنقرة، مستفيدًا من قانون تعديل الأحكام، ‏للتخفيف من كثافة السجون وسط تفشى فيروس كورونا‎ ،‎وقام زعيم المافيا ‏بتوجيه الشكر لأردوغان بعد قرار العفو عنه عقب قضائه فى سجون تركيا ‏‏18 سنة لإدانته فى ارتكاب جرائم منظمة فى حق الشعب والمجتمع ‏التركى.‏

‏وقالت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن حديث رئيس المافيا التركية ينطوى على تهديد صريح ‏للحق فى الحياة وهو من الحقوق المنصوص عليها فى الإعلان العالمى ‏لحقوق الإنسان والمواثيق التى صدقت عليها الدولة التركية والتى تحمى ‏حق الإنسان فى الحياة، والتى وضعت على عاتق أجهزة الدولة التركية أن ‏تحمى حياة أوغلو وتوقف أى محاولة لمعاقبته انتقاما من مواقفة السياسية ‏تجاه النظام الحاكم.

ونوهت إلى أن أى اعتداء على حياته يدخل فى نطاق الجرائم ضد ‏الإنسانية، وأن من واجب المؤسسات الأممية المعنية بتقديم الحماية للنشطاء ‏السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان التضامن مع أوغلو الذى يتعرض ‏لمضايقات بسبب مواقفة السياسية من جانب عصابات الجريمة المنظمة ‏التابعة للنظام التركى.‏

وحذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من أن تجاهل القضاء التركى لتهديدات زعيم المافيا ‏لأوغلو يضع شكوكا عديدة عن عدم استقلالية ونزاهة القضاء فى تركيا ‏وهو ما يعرض حياة الناشط المعارض للخطر ويهدد أسس ودعائم ‏الديمقراطية فى الدولة التركية.