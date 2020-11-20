شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اختصاصات للأمانة العامة بقانون المبدع الصغير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون وفى إطار الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار، وذلك من خلال جائزة تمنح سنويا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات الأمانة العامة التي يتم تشكيلها بقرار من وزير الثقافة.

يُشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام، وعدد كاف من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا فى مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة (4) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتى:

1. إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا، ولجان الفحص.

2. إعداد جداول أعمال اللجنة العليا، ولجان الفحص.

3. إعداد مشروعات القرارات التى تكلف بها من اللجنة العليا.

4. تنفيذ قرارات اللجنة العليا، بعد اعتمادها من الوزير المختص.

ويأتى القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.