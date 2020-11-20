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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأثيوبية تعلق ترخيص "رويترز" وتنذر BBC و DW والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة البث الأثيوبية (EBA) إنها أوقفت ترخيص الصحافة من مراسلة رويترز في أثيوبيا. وقالت EBA أيضا إنها أصدرت بالفعل رسائل تحذير إلى BBC و DW.
وذكرت الهيئة أن قرارها يرجع إلى الإبلاغ الكاذب والتحيز فيما يخص الشؤون الحالية،"وتضليل العالم وتنوي في التسبب بضغط دولي على إثيوبيا."
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