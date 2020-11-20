شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأثيوبية تعلق ترخيص "رويترز" وتنذر BBC و DW والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة البث الأثيوبية (EBA) إنها أوقفت ترخيص الصحافة من مراسلة رويترز في أثيوبيا. وقالت EBA أيضا إنها أصدرت بالفعل رسائل تحذير إلى BBC و DW.

وذكرت الهيئة أن قرارها يرجع إلى الإبلاغ الكاذب والتحيز فيما يخص الشؤون الحالية،"وتضليل العالم وتنوي في التسبب بضغط دولي على إثيوبيا."