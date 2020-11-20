شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر السيادى فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى، على عدد من الاختصاصات الممنوحة لمجلس الإدارة، والتى تتمثل فى وضع الرؤية، وإقرار ضوابط الحوكمة، ووضع اللوائح المالية، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل.

يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص: