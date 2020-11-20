شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2543 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 531769 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11883, فيما تم تسجيل 2904 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 460394 حالة.

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