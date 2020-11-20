صعود 'البيتكوين' إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

ويظهر موقع CoinDesk المختص في متابعة أسواق العملات الرقمية ، أنه جرى تداول "البيتكوين" بحلول الساعة 17:45 بتوقيت موسكو عند 18562 دولارا، بزيادة نسبتها 2.25%.

وقبل ذلك تم تداول "البيتكوين" عند 18600 دولار، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



وصعد "البيتكوين" بأكثر من 16% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو 2019، حيث ارتفع بأكثر من 160% هذا العام.