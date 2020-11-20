صعود 'البيتكوين' إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفعت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 3 سنوات وبلغت 18600 دولار، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي سجل عند 18985 دولارا.
ويظهر موقع CoinDesk المختص في متابعة أسواق العملات الرقمية، أنه جرى تداول "البيتكوين" بحلول الساعة 17:45 بتوقيت موسكو عند 18562 دولارا، بزيادة نسبتها 2.25%.
وقبل ذلك تم تداول "البيتكوين" عند 18600 دولار، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وصعد "البيتكوين" بأكثر من 16% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو 2019، حيث ارتفع بأكثر من 160% هذا العام.
وقبل ذلك تم تداول "البيتكوين" عند 18600 دولار، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وصعد "البيتكوين" بأكثر من 16% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو 2019، حيث ارتفع بأكثر من 160% هذا العام.
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