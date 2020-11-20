الإمارات: رئاسة السعودية لقمة العشرين في ظل التحديات الراهنة أمر استثنائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، إن "رئاسة السعودية لقمة العشرين في ظل التحديات الراهنة أمر استثنائي".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية قبيل قمة العشرين بعنوان "مجموعة العشرين لإعادة ربط العالم".



وأكدت الهاشمي أن "التحديات العالمية لا يمكن حلها من جانب جهة واحدة"، مشددة على "أن جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت أهمية العمل بشكل جماعي".

وتقف مجموعة العشرين (G20) برئاسة السعودية في دورتها الحالية، على رأي واحد، بشأن اتخاذ تدابير فورية واستثنائية للاستجابة لوباء كوفيد -19.

وشكلت جائحة كورونا تحديات صحية وإنسانية واقتصادية عالمية طويلة الأمد؛ واستجابة لذلك، عززت مجموعة العشرين برئاسة السعودية تركيزها على حماية الأرواح وسبل العيش، مع تشكيل عالم أفضل لتحقيق فرص القرن 21 للجميع.

وفي أكثر من اجتماع عقد العام الجاري، تعهدت السعودية و19 اقتصادا في مجموعة العشرين بإرساء الأسس لاستعادة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، لمختلف الاقتصادات العالمية بما فيها الدول النامية.

وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن وباء كورونا أثر على الاقتصادات كافة وبشكل أكبر تأثيرا على البلدان النامية والفقيرة، "إذ تأثرت الفئات الضعيفة والمحرومة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات منخفضة الدخل". بحسب مجموعة العشرين.