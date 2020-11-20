الجبير: مواجهة كورونا أولوية ونقدر جهود الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن قمة العشرين التي تستضيفها المملكة ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم، وفي مقدمتها جائحة كورونا.
وقال الجبير، خلال جلسة حوار مشترك قبيل القمة بعنوان "مجموعة العشرين لإعادة ربط العالم"، إننا نقدر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة في إطار مكافحة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.
وأضاف، أن دول مجموعة العشرين اتخذت خطوات كبيرة لمواجهة جائحة كورونا، مشددًا على أن الأولوية للمملكة العربية السعودية، كانت تتعلق بالمحافظة على الأرواح، مؤكدًا أن العمل بشكل جماعي سوف يساهم في مواجهة الوباء.
وتابع، أن مجموعة العشرين قدمت المليارات من أجل التوصل للقاح لوباء كورونا، مشيرًا إلى أن المجموعة ستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها.
وتنطلق قمة مجموعة العشرين الافتراضية، غد السبت، على مدار يومين، ويتصدر ملفاتها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
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