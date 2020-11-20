مسؤول يعلن فوز بايدن بولاية جورجيا بعد إعادة الفرز ويقول "الأرقام لا تكذب"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبرجر اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لم يفز بالأصوات الانتخابية للولاية بعد إعادة فرز أجريت عقب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالأصوات الانتخابية للولاية بفارق ضئيل.

وقال سكرتير الولاية وأكبر مسؤول انتخابي فيها "مثل جمهوريين آخرين أشعر بالإحباط لأن مرشحنا لم يفز بأصوات المجمع الانتخابي لولاية جورجيا... أؤمن بشعار الأرقام لا تكذب. بصفتي سكرتيرا للولاية أعتقد أن الأرقام التي قدمناها اليوم صحيحة". ووصف رافينسبرجر نفسه بأنه فخور بتأييد ترامب.