شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر: إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، اليوم (الجمعة)، صدور التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأوضح السفير آل جابر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة.

وكشف السفير آل جابر عبر حسابه في «تويتر» أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر 135 ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل)، مما يساعد الأشقاء على الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني.