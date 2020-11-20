شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: هبوط مظلي تركي في الجنوب.. ومخابرات الجيش تتحرك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الجمعة)، فيديو يوثق مظلّياً تركياً هبط على ساحل الزهراني الجنوبية عند شاطئ بلدة عدلون. وأفادت مصادر موثوقة بأن مخابرات الجيش اللبناني اقتادته إلى مركزها في الزهراني وباشرت التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادثة. فيما التزم إعلام «حزب الله» الصمت أو التعليق على الحادثة رغم أنها جرت في مناطق نفوذه.



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