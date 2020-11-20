شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان يختتمان المناورات العسكرية «نسور النيل 1» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات:

اختتمت الجمعة، فعاليات المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والسودان، (نسور النيل 1)، بعد تدريبات ناجحة امتدت لأسبوع.

وأكد الطرفان استمرار التعاون العسكري وأنه سيكون هناك مزيد من المناورات المشتركة رفعاً لقدرات القوات المسلحة في البلدين.

وأشرف على ختام المناورات التي أقيمت في قاعدة الفريق طيار عوض خلف الله الجوية بمروي شمالي السودان، رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونظيره المصري الفريق محمد فريد حجازي، وعدد من المسؤولين.

وكانت المرحلة الرئيسية للتدريب، بدأت بشرح تفصيلي تضمن المهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة في التدريب، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والضباط والأطقم الفنية، وعناصر القوات الخاصة لتنفيذ أي مهام توكل إليهم.

وأكد قائد القوات الجوية السودانية أن هذا التمرين يأتي ضمن ختام البرنامج التدريبي للقوات الجوية السودانية والمصرية لتبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم في مجال العمليات والتدريب.

وأشار الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية، إلى عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، لافتاً إلى أن التدريب المختلط مع السودان ناتج عن دعم قيادة البلدين للتعاون في كافة المجالات، وخلق مزيد من التجانس بين القوتين الجويتين، آملاً المشاركة في استكمال الدورات التدريبية القادمة بين الدولتين.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان له، أمس، إن المرحلة تضمنت تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات متعددة المهام، إلى جانب المروحيات لتنفيذ المهام التدريبية في مناطق التدريب الجوي، الذي شمل عمليات الاستطلاع والاعتراض والمعاونة الجوية والأرضية، والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، وأعمال الدعم الإداري، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة للبلدين، ومهام البحث والإنقاذ القتالي.

وأوضح المتحدث العسكري أن فاعليات التدريب، عكست الكفاءة القتالية العالية والتنسيق التام بين الجانبين، واحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية.