شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا تُفرج عن مغنٍ معارض أسفر اعتقاله عن 37 قتيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت محكمة أوغندية، الجمعة، اتهامات للمغني الشعبي بوبي واين المرشح لانتخابات الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021، مع إخلاء سلبيه بكفالة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا يومين من الصدامات ـ احتجاجاً على اعتقاله ـ إلى 37 قتيلاً.

وقال المتحدث باسم القضاء سولومون مويتا، إن المحكمة وجهت لواين اتهامات «بالقيام بعمل يحتمل أن ينشر أمراضاً معدية، مخالفاً لقانون العقوبات وقواعد الصحة العامة بشأن «كوفيد ـ 19»، لكنه أشار إلى أن المحكمة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وفي غضون ذلك، أفاد موسى بياروهانجا مدير الصحة في الشرطة الأوغندية، وكالة الصحافة الفرنسية: «سجلنا حتى الآن 37 جثة على صلة بالاحتجاجات التي بدأت الأربعاء».

وكان المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا قال في مؤتمر صحفي في كمبالا، إن «ما مجموعه 28 شخصاً قتلوا في أعقاب التظاهرات السياسية العنيفة».

وأكد إينانجا أن 375 شخصاً اعتُقلوا، ومن المتوقع مثول عدد من المشتبه فيهم أمام المحكمة، الجمعة، من بينهم بوبي واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني.

واندلعت التظاهرات إثر اعتقال واين الأربعاء، قبيل تجمع انتخابي داعم لترشحه في الاقتراع الرئاسي المرتقب في 14 يناير/كانون الثاني. وقال إينانجا إن التظاهرات جزء من «حملة منسقة» وليست عفوية. وأضاف أن «جميع المؤشرات تدل على أنها لم تكن أعمالاً مرتجلة فحسب».