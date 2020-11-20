شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تعين وزير دفاع جديداً بعد وقف الحرب في كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين الرئيس الأرميني آرمين ساركيسيان، الجمعة، وزيراً جديداً للدفاع بعد انتقادات واسعة للحكومة بسبب اتفاق وقف لإطلاق النار في ناجورنو كاراباخ بعد قتال دام ستة أسابيع.

وكشف مرسومان منشوران على الموقع الرسمي للرئاسة أن الرئيس ساركيسيان أقال وزير الدفاع ديفيد تونويان من منصبه الذي يشغله منذ مايو/ أيار 2018 وعين مكانه فاغارشاك هاروتيونيان الذي شغل المنصب نفسه في عامي 1999 و2000.

وطالب آلاف المحتجين رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى أعنف قتال منذ عقود في ناجورنو كاراباخ.

وبموجب الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، يسلم الزعماء الأرمن في كاراباخ مناطق ظلت تحت سيطرتهم لأعوام لكن المجتمع الدولي يعتبرها جزءاً من أذربيجان.

وصباح الجمعة، أعلن الجيش الأذربيجاني دخوله إلى إقليم أغدام المتاخم لكاراباخ، بعد أولى عمليات الانسحاب الثلاث للقوات الأرمنية التي ينص اتفاق وقف الأعمال القتالية عليها.

وقال وزير الدفاع الأذربيجاني إن «وحدات الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم أغدام»، في إشارة إلى هذه المنطقة التي كان يسيطر عليها الأرمن منذ حوالي ثلاثين عاماً وتنازلوا عنه بموجب اتفاق إنهاء الحرب.

وخلال المعارك الأخيرة، سيطرت قوات أذربيجان على مساحات كبيرة من الأراضي كانت قد فقدتها في حرب اندلعت في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن قواتها دخلت منطقة أغدام الواقعة خارج ناجورنو قرة باغ والتي انسحبت منها القوات الأرمينية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقبيل الإعلان عن إقالة تونويان من منصبه ذكر تقرير نشرته صحيفة آرافوت الأرمينية أنه قدم استقالته. (رويترز)