شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرفض إلقاء اللوم على صلاح بعد إصابته بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول - رويترز

رفض يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إلقاء اللوم على محمد صلاح بعد إصابته بفيروس «كورونا» في أعقاب حضور حفل زفاق شقيقه في مصر، على رغم أن المدرب الألماني قال إنه يفضل شخصياً الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية في هذا التوقيت.

وأظهرت لقطات فيديو صلاح يرقص في فرح شقيقه من دون ارتداء كمامة أو اتباع قواعد التباعد الاجتماعي. وبعدها أصيب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بفيروس «كورونا» قبل مواجهة بين مصر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاءت نتيجة اختبار جديد لصلاح يوم الأربعاء إيجابية لـ«كوفيد-19» وسيغيب اللاعب، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بثمانية أهداف، عن مواجهة ليستر سيتي المتصدر يوم الأحد.

وقال كلوب للصحفيين: «سيعود إلى إنجلترا اليوم. أنا على تواصل مستمر معه. سنتحدث عن فرصه عندما تأتي النتيجة سلبية. لا يعاني من أي أعراض. لا يوجد ما أعلنه للجماهير في هذا الموقف».

وأضاف: «كنت في ألمانيا خلال الصيف ودعاني صديق لحفل عيد ميلاد وقررت عدم الذهاب. في بلاد أخرى هناك المزيد من الضغوط والأعراف الاجتماعية وحفل زفاف شقيق صلاح مناسبة خاصة. لاعبو ليفربول يتحلون بالمسؤولية والانضباط بشكل لا يصدق». ويواجه ليفربول أزمة إصابات متزايدة قبل مواجهة ليستر المتصدر.

وسيغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز لبقية الموسم بعد الخضوع لجراحة في الركبة.

كما سيغيب عن مباراة الأحد ترينت ألكسندر-أرنولد الذي أصيب في التعادل (1-1) بالدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الشهر وكذلك القائد جوردان هندرسون الذي أصيب في الساق مع منتخب إنجلترا. لكن كلوب دعا لاعبيه للتعامل مع أزمة الاصابات بشكل إيجابي.

وأشار المدرب الألماني إلى أنه «لا يمر أي موسم من دون حدوث إصابات. الأمر يتكرر دائماً. الأمر يختلف عندما يتعرض الكثير من اللاعبين في نفس المركز إلى مشاكل أو إصابات خطيرة. يصبح الوضع حرجاً. لكن جميع اللاعبين هنا يتحلون بالإيجابية فقد مروا بهذه التجارب. تضربك الإصابات في بعض الأحيان لكنك تنتصر عليها».

وأكد كلوب اقتراب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والإسباني تياجو ألكانتارا من استعادة لياقتهما كاملة بعد التعافي من إصابتين في عضلات الفخذ الخلفية والركبة على الترتيب.