شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ماطرة تغرق الاسكندرية والسلطات تحذر من مغادرة المنازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة شمالي البلاد، تصل ذروتها الجمعة. وأصدرت محافظة الإسكندرية بياناً تحذيرياً عاجلاً للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع على كافة أحياء المحافظة، ما أدى إلى تضرر بعض المباني وسقوط ضحايا.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تأكيده أن انهيار عقار الجمرك أسفر عن مصرع طفلين أشقاء طفل 7 سنوات وآخر 6 سنوات، وإحالة مصابين الى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الانقاض. وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي.

وناشدت المحافظة المواطنين عدم مغادرة المنزل والنزول إلا للضرورة القصوى «حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار».

وشددت المحافظة على المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

ونشرت الهيئة صوراً حديثة من الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على مطروح والإسكندرية والضبعة، تتجه شرقاً مع الوقت نحو رشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، كما تتجه الأمطار المتوسطة إلى الداخل وصولاً إلى مناطق من القاهرة.