شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدرب السماوة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدّم مدرب فريق السماوة العراقي غالب عبد حسين استقالته من مهامه، وكتب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»: «أقدم استقالتي واعتذاري لإدارة وجمهور السماوة؛ وذلك لعدم التوفيق ولأمور وخفايا لا يعلمها إلا الله عز وجل».

وأضاف: إن «سمعة وكرامة الإنسان فوق كل شيء وقد تحملت السب والشتم من أجل خدمة هذا النادي العريق وجمهوره الوفي، هناك من عمل ضدي وضد فريق السماوة، لكن سيبقى فريق السماوة وجمهوره الوفي يسريان في دمي».

وبذلك يكون السماوة النادي الثالث في الدوري العراقي الذي يفقد مدربه؛ إذ سبقه فريق الديوانية الذي أقال مدربه سعد حافظ في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العراقي، وشهدت الجولة ذاتها استقالة مدرب الشرطة عبد الغني شهد.

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