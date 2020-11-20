شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يتوج أوائل بطولة القيادة الأولى للجري والموانع الطبيعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ختام بطولة القيادة الأولى للجري والموانع الطبيعية، التي استمرت لمدة يومين، بمشاركة 50 متسابقاً من منتسبي القيادة، ونظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة، بنادي ضباط شرطة الشارقة.

وحضر الختام العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد دكتور علي بو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية،.

بدأ اليوم الختامي بمواصلة التنافس لتحديد المراكز الثلاثة الأولى، حيث حقق المركز الأول عثمان حسن عبدالله من إدارة المنافذ والمطارات، وجاء خليفة ضاحي الكتبي من إدارة الحرس الأميري وصيفاً، وحصل على المركز الثالث وليد محمد الغول من الإدارة العامة لأكاديمية العلوم الشرطية.

بعدها قام قائد عام شرطة الشارقة بتتويج الفائزين في البطولة، كما وجه الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة المنظمة على الأداء وحسن التنظيم، وشكر جميع المشاركين في البطولة على الجهد المميز الذي قاموا به خلال المنافسة، التي أتسمت بالروح العالية.

وهنأ اللواء الشامسي، الفائزين بالبطولة، مشيداً بكفاءة المشاركين في المنافسة من منتسبي شرطة الشارقة والتي أفرزت مهارات عالية في مستوى اللياقة البدنية وقوة التحمل، وموجهاً بضرورة الحرص على الجاهزية التامة، والمحافظة على اللياقة البدنية العالية، والعمل الدائم على رفع مستوى الأداء، سعياً للنهوض بالعناصر الرياضية الشرطية.

وأشار الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، إلى أن بطولة القيادة الأولى للجري والموانع الطبيعية جرى تنظيمها وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، مع الأخذ في الاعتبار مسافة الأمان، للحفاظ على سلامة المتسابقين، إلى جانب إجراء الفحوص الطبية لكوفيد 19، قبل بدء المنافسات، لضمان السلامة الصحية للمنتسبين.

وأوضح الرائد الجنيبي أن البطولة تحاكي الواقع، وتسهم في صقل مهارات رجل الشرطة وتؤهله للتعامل مع جميع المواقف التي تفرضها طبيعة عمله، إلى جانب رفع اللياقة البدنية وقوة التحمل من خلال الأنشطة الرياضية التي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، للمشاركة في المنافسات والبطولات على مستوى وزارة الداخلية.