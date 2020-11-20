شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يعالج مشكلة سفر ويليان إلى دبي .. ورشّ الملح مع نصرت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال أنه عالج مع البرازيلي ويليان جناح «البلوز»، مسألة رحلته غير المصرح بها إلى دبي خلال النافذة الدولية، من دون الكشف عما إذا كان اللاعب سيشارك أمام مضيفه ليدز يونايتد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وشوهدت صور لويليان عبر «إنستجرام» في مطعم «نصرت» الشهير في دبي، وهو يرش الملح برفقة التركي نصرت جوكشيه المعروف بـ«سولت باي».

وبموجب القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في إنجلترا، لا يُسمح بالسفر الدولي إلا لأغراض محدودة، مثل العمل، أو التعليم، وبما أن دولة الإمارات ليست مدرجة على لائحة الدول التي يتحتم على العائدين منها إلى بريطانيا الخضوع للحجر الصحي، لذا تمكن ابن الـ32 عاماً من العودة إلى التدريبات هذا الأسبوع.

وقال أرتيتا خلال مؤتمر صحفي السبت «مهما يحصل من أمور لا نتوقعها، سنحاول حلّها داخلياً».

وتابع «لقد عالجنا المسألة وشرحناها، أجرينا محادثة وشرحت ما توقعته بالنسبة لكل لاعب، هناك العديد من العوامل الشخصية في الوقت الراهن».

ولم تكن النافذة الدولية إيجابية لأرتيتا بعد إصابة كل من لاعب الارتكاز المصري محمد النيني، والمدافع البوسني سيد كولاسيناتش بفيروس كورونا المستجد.

كما أشارت تقارير صحفية إلى وقوع شجار بين البرازيلي دافيد لويز والإسباني داني سيبايوس خلال التمارين أدى إلى صفع الأول للثاني، على وجهه.

وتحتم على قناص الفريق الغابوني بيار-ايميريك أوباميانج أن يمضي ليلة على الأرض في المطار في جامبيا، رفقة زملائه في المنتخب الوطني، بعد عدم التزام البعثة بالتدابير الخاصة بجائحة كورونا، وفقاً للسلطات الجامبية قبل مباراتهم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي أرجئت حتى 2022.

وعلّق أرتيتا «لقد كانت تجربة فريدة، قلت له أنا متأكد أنك لم تنم على الأرض منذ سنوات. اعتبرها تجربة، وعندما تنام في سريرك مساء، فكّر بكم هذا الأمر جيد ومريح، وكم أنت محظوظ».