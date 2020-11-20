شكرا لقرائتكم خبر عن نقل كأس السوبر الإفريقية من الدوحة إلى القاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الجمعة، نقل بطولة الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم إلى القاهرة، بدلاً من العاصمة القطرية الدوحة، من دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه.

وتُقام الكأس السوبر الإفريقية من مباراة واحدة بين الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفائز بلقب كأس الاتحاد وفي بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال.

وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في نهائي القرن الذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الذي تُوج باللقب على حساب فريق بيراميدز المصري في المباراة النهائية بنتيجة 1-صفر.

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