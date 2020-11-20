شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نيمار إلى تشكيلة سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تشكيلة باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي تواجه موناكو الجمعة، بعد شفائه من إصابة عضلية بفخذه أبعدته عن مباراتي منتخب بلاده الأخيرتين في تصفيات مونديال 2022.

وغاب نيمار (28 عاماً) عن مواجهتي فنزويلا والأوروجواي ضمن تصفيات مونديال 2022، بعد إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي ضد باشاك شهير التركي.

وحصل نيمار على الضوء الأخضر بعد مشاركته في التدريبات الجماعية الخميس.

وأعلن مدربه الألماني توماس توخل أمام وسائل الإعلام أنه سيمنحه «بضع دقائق» لخوض المباراة ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

لكن الأهم من مواجهة الدوري ما ينتظر سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؛ حيث يلاقي لايبزيغ الألماني الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد حصده 3 نقاط فقط في 3 مباريات.

كما عاد إلى تشكيلة سان جيرمان مهاجمه الدولي الشاب كيليان مبابي، والإيطالي مويز كين بعد تعافيهما من الإصابة.

لكن الفريق الباريسي يغيب عنه لاعب الوسط الدفاعي الإسباني أندير هيريرا، الذي تعرض لإصابة بربلة ساقه في التدريب، فيما يتابع الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني ماورو إيكاردي رحلة العلاج بعد غيابهما منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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