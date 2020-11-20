اختفاء حسن نصرالله في ظروف غامضة.. تغريدة مثيرة للجدل لـ ضاحي خلفان

أثار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان تميم، جدلاً واسعاً اليوم الجمعة، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بشأن اختفاء حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني "في ظروف غامضة".

وكتب خلفان في تغريدته: "هل إسرائيل تعد نفسها لإذاعة خبر مفاده.. اختفاء حسن نصرالله في ظروف غامضة ؟؟؟؟".

وأعرب الكثيرون من متابعيه عن ترحيبهم بهذه التغريدة، متمنين أن تتحقق قريبًا.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالاً للكاتب "تسفي برئيل" عن مشروع أمريكي يستهدف مصادر تمويل حزب الله.

وقال الكاتب الإسرائيلي في مقاله إنه بسبب قانون العقوبات الذي يستهدف المس بمصادر تمويل حزب الله في لبنان، قد تفقد الإدارة الأمريكية وسيطا هاما، يلزمها من أجل إطلاق سراح المعتقلين في دمشق ومعالجة الأزمة في لبنان.

وأضاف برئيل: "مشروع قانون خطير جداً وضع في 30 سبتمبر على طاولة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عنوانه "منع تبييض أموال من قبل حزب الله – 2020" مقدم مشروع القانون هو جو وولسون، العضو الكبير في اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحاربة الإرهاب، وانضم إليه أيضا 12 عضو من الكونجرس".

وتابع: "كما يبدو هذا مشروع قانون، الذي يمكن للرئيس دونالد ترامب التوقيع عليه بكلتا يديه، وأيضا إسرائيل ستكون مسرورة من ذلك، التجديد في مشروع القانون هو تضمين بلديات وبنوك في أقاليم لبنانية، التي يسيطر عليها حزب، "تجفيف مصادر التنظيم الذي يعمل باسم إيران".

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أنه "سيمر المزيد من الوقت إلى أن يتم تمرير مشروع القانون، اذا اجتاز جميع مراحل التشريع، ولكن هناك أحد البنود فيه يثير التساؤل، فيما اذا لم يكن هذا يشكل اطلاق نار على القدم، الجنرال عباس إبراهيم، رئيس المخابرات العامة في لبنان، والذي وضع في قائمة الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات".