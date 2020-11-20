«رسالة لنا».. إثيوبيا تعلّق على المناورات العسكرية بين مصر والسودان

علّقت إثيوبيا على المناورات التي يجريها الجيشين المصري والسوداني على الأراضي السودانية.
وقال السفير الإثيوبي بالخرطوم، بيليتال ايمرو، إن بلاده لا تخشى المناورات بين الجيشين السوداني والمصري في الأراضي السودانية.
وقال ايمرو، في تصريحات لصحيفة "السوداني" أمس، إن السودان دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في ما تقوم به ولا يستوجب عليها استشارة أي دولة لإجراء مثل تلك المناورات العسكرية مع مصر أو أي دولة أخري.
وأكد السفير الإثيوبي على أن بلاده "على ثقة كاملة ولا تخشى أو تتوقع حدوث أمر سيئ من قبل الخرطوم"، مضيفاً: "ربما المناورات هي رسالة لنا".
وتابع ايمرو: "الحدث نفسه لا يستدعي النظر إليه بعين الريبة أو الشك وإعطاءه أي قيمة، لأننا على قناعة تامة بأنه لن يأتي إلينا أي شر من قبل الحكومة السودانية".
وتجري قوات خاصة جوية مصرية وسودانية، أول مناورات قتالية مشتركة بين الجانبين تحت شعار "نسور النيل – 1".
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