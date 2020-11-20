سقوط صواريخ على منطقة إثيوبية قريبة من تيجراي

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (د ب أ):

جرى إطلاق صواريخ باتجاه إقيلم أحمرة الإثيوبية، المجاور لتيجراي التي تشهد صراعا، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة.

وهذه هي المرة الثانية التي تشتكي فيها الحكومة الإقليمية لأمهرة من هجمات من المنطقة المجاورة حيث يخوض حزب سياسي متمرد قتالا ضد القوات الحكومية.

ومن ناحية أخرى، حذر مجلس اللاجئين النرويجي من "أوضاع مأساوية" يواجهها عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يفرون من إثيوبيا إلى السودان.

وقال مساعد مدير مجلس اللاجئين النرويجي قسم السودان، ويل كارتر: "الأشخاص ينامون في العراء ولا يوجد خيام فقط بطاطين. وهناك بعض الطعام مثل العصيدة والماء ولكن لا يوجد مراحيض أو مرشات أو خدمات صحية".

وقال: "هناك نساء حوامل في المخيم ومرضى السكري ولا يوجد إنسولين ومصابون بفيروس اتش أي في/ايدز بدون رعاية طبية وأطفال بدون آباء".

وبشكل منفصل، أعلنت هيئة البث الحكومية في أديس أبابا تعليق تراخيص الإعلام لأحد صحفيي رويترز الذي كان في البلاد.

وقال وندوسين أندواليم، رئيس هيئة البث، لإذاعة محلية: " تلقت منافذ الإعلام الدولية مثل /بي بي سي/ ودويتشه فيله ورويترز خطابات تحذيرية ولكنها ليست راغبة في تصحيح أخطائها"، مضيفا أن مراسل رويترز مُنع من العمل.

ومن الصعب الحصول على معلومات من أرض الواقع من تيجراي.

وكان الصراع بين الحكومة الإثيوبية ومنطقة تيجراي قد بدأ مطلع تشرين ثان/نوفمبر، عندما أمر آبي الجنود بالتوجه إلى منطقة تيجراي، الواقعة بشمال البلاد، لقمع ثورة جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب السياسي في المنطقة، الذي يصنف حاليا جماعة متمردة.