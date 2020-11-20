السبت.. "القضاء الإداري" يحسم مصير الدائرة الثالثة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها غدًا السبت، مصير مرشحي جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم عقب طعن تقدم به أحد المرشحين.

ورغم قرار المحكمة الإدارية العليا الذي صدر الأسبوع الماضي باستبعاد النائب منجود الهواري المرشح عن دائرة سنورس وطامية واستبداله بالمرشح بسام الصواف، إلا أن "الهواري" الذي يعمل محاميًا بالنقض، طعن على القرار، معتبرًا أن المحكمة لم تعلنه بالجلسة حتى يقدم الدلائل على وصوله لمرحلة الإعادة، واعتبر هيئة المحكمة فى خصومة معه، وهو ما دفعه إلى المطالبة بوقف الانتخابات بالدائرة الثالثة، والتي من المقرر أن تجري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتشهد جولة الإعادة في الفيوم دخول 14 مرشحًا لاختيار 7 نواب يمثلون الفيوم فى مجلس النواب، بعد فوز 3 مرشحين من الجولة الأولى.

تجرى انتخابات الإعادة بالدائرة الثانية والتى تضم مركز إطسا، بين كل من مصطفى عبد اللطيف البنا، وكامل محمود فيصل، وكمال عبد الحليم أبو جليل، وياسر عبد التواب سلومة، كما تجرى الإعادة بالدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية بين كل من المهندس محمد ثابت الجمال، وعبد المنعم عبد العليم، مرشح حزب النور، وأحمد مصطفى عبد الواحد، نائب حزب حماة الوطن، وأيمن الصفتي مرشح حزب المصري الديمقراطي، وبسام الصواف الذي حصل حكم من المحكمة الإدارية العليا، بالعودة للمنافسة على حساب النائب الحالي منجود رشاد الهواري، فضلًا عن محسن أبو سمنة، كما تجرى الإعادة بالدائرة الرابعة التى تضم مراكز الشواشنة وأبشواي ويوسف الصديق، بين كل من محمد طه الخولي وأحمد دياب ومحمد مصطفى اللحامى وعلاء العمدة النائب الحالي.