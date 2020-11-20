تراجع استيراد هدايا الكريسماس 80% هذا العام بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية، لمصراوي، إن حجم استيراد هدايا الكريسماس تراجع هذا العام بنسبة 80% بسبب كورونا.

وأضاف صفا، أن تراجع حجم الاستيراد جاء نتيجة تخوفات المستوردين من تراجع الطلب على الشراء، في ظل تداعيات الازمة.

وذكر صفا، أنه حتى الآن لم يتم الطلب على شراء هدايا الكريسماس مثل كل عام من قبل الفنادق والمطاعم والكنائس.

ويري صفا، أن أسباب تراجع الطلب من قبل المطاعم ترجع إلى تحديد مواعيد الفتح والإغلاق الجديد لها، والفنادق بسبب الموجة الثانية لكورونا والتي تسببت بإلغاء حجوزات الكريسماس لبعض الأفواج السياحية التي تأتي لمصر خلال هذه الفترة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تطبيق فتح وإغلاق المطاعم والمقاهي، وذلك من أول ديسمبر الجاري، على أن يتم الإغلاق الساعة 12 مساء شتاء و1 مساء صيفا.

وبحسب صفا، تستورد مصر هدايا الكريسماس من الصين، حيث يتم الاتفاق على طلبات الكريسماس منذ يونيو حتى تصل إلى المستورد منذ بداية أغسطس حتى أكتوبر.

وتوقع صفا، أن تتراجع أسعار هدايا الكريسماس هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20% لتراجع الطلب الحالي، بالإضافة إلى رغبة التجار ببيع ما لديهم من بائع حتى لا يتم تخزينها للعام المقبل.

ويأمل التجار بيع أي كمية من بضائع هدايا الكريسماس هذا العام خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لقول صفا تتراوح أسعار أشجار الكريسماس جملة بحسب الطول والحجم والكثافة بين 50 جنيها و3 آلاف جنيه، ويتراوح سعر أضواء الشجرة بين 40 و50 جنيها بحسب نوع اللمبات ليزر أو ليد.

كما تتراوح أسعار زينة الشجرة "البولات" بين جنيه و10 جنيهات للقطعة الواحدة، وسعر البابا نويل 2 جنيه و300 جنيه حسب الحجم والخامة المصنوع منها.