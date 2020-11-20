كثافات مرورية متوسطة بالقاهرة والجيزة بسبب سقوط الأمطار.. والمرور تقدم النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شهدت حركة المرور بمحافظتي القاهرة والجيزة ظهور كثافات مرورية متوسطة، بسبب تباطؤ حركة السيارات نتيجة سقوط أمطار غزيرة على الطرق.

وظهرت الكثافات المرورية على الطريق الدائري وكوبري أكتوبر وعدد من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظتين، فيما انتشر رجال المرور على الطرق لسحب الكثافات وتسيير الحركة.

و حذرت الإدارة العامة للمرور - في بيان سابق لها - قائدي السيارات من من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار.

وقدمت الإدارة عدة نصائح لقائدي السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين للوقاية من مخاطر سقوط الأمطار وانتشار الشبورة المائية؛ وجااء أهمها :

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا ونهارًا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8 - زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.