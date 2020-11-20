المجلس الأوروبي يدعو مجموعة العشرين إلى تعزيز التمويل المستدام

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إلى تعاون الدول بشكل أكبر لتعزيز التمويل المستدام، في ظل تحدي تغير المناخ.
ودعا شارل ميشيل، الدول للتعاون على نحو أكبر لدعم التمويل المستدام، وإنه يجب حشداستثمارات "ضخمة" في سبيل مواجهة تحدي تغير المناخ، مشيرا إلى ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من تطوير معايير السندات الخضراء.
وقال ميشيل: "الاتحاد الأوروبي بدأ العمل علىهذا، نعتقد أنه يجب على مجموعة العشرين أن تتعامل بشكل عاجل مع مسألة التمويل الأخضر العالمية".
يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد المقبلين، التي سوف تتم للمرة الأولى عبر تقنية الفيديو وذلك في ظل أزمة كورونا التي فرضت قواعد جديدة للحياة.
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