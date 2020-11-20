أكدتوزارة الداخلية الجورجية، اليوم الجمعة، أنها أجهزة الأمن الجورجية تتعامل مع حادث احتجاز رهائن داخل مقر شركة مالية وسط العاصمة تبليسي.
وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية في بيان مقتضب أن المعلومات الأولية تفيد باقتحام رجل مسلح مقر الشركة، مشيرة إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث.
وأكدت الشركة احتجاز تسعة أشخاص داخل المبنى.
في الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن الشركة المستهدفة تحمل اسم NBC، مرجحة وجود عدة مهاجمين، وقد يصل عددهم إلى خمسة أشخاص أحدهم مسلح بقنبلة يدوية.
كانت هذه تفاصيل خبر جورجيا.. احتجاز رهائن في مقر شركة مالية في العاصمة تبليسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.