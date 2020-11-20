جورجيا.. احتجاز رهائن في مقر شركة مالية في العاصمة تبليسي

أكدتوزارة الداخلية الجورجية، اليوم الجمعة، أنها أجهزة الأمن الجورجية تتعامل مع حادث احتجاز رهائن داخل مقر شركة مالية وسط العاصمة تبليسي.

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية في بيان مقتضب أن المعلومات الأولية تفيد باقتحام رجل مسلح مقر الشركة، مشيرة إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث.

وأكدت الشركة احتجاز تسعة أشخاص داخل المبنى.

في الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن الشركة المستهدفة تحمل اسم NBC، مرجحة وجود عدة مهاجمين، وقد يصل عددهم إلى خمسة أشخاص أحدهم مسلح بقنبلة يدوية.