العراق: مقتل 16 إرهابيا في عملية أمنية كبرى في كركوك

أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن قتل 16 إرهابيا بعملية امنية كبرى في محافظة كركوك.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إنه بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة،

قامت قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب بعملية كبرى في محافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر بدأت أمس الخميس وانتهت اليوم، استهدفت فيها قوة كاملة لبقايا عصابات داعش الإرهابية، وأسفرت عن مقتل 16 عنصرا إرهابيًا بعد الاشتباك معهم داخل أوكارهم السرية وقتل عدد منهم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال مُحاولتهم الهرب من المواجهة".

وأضاف أن القوة قامت أيضا بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية.