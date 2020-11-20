أمين عام مجلس التعاون الخليجي يثمن رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين التي تنعقد افتراضيا غدا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وثمن الحجرف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها المملكة

خلال فترة ترؤسها المجموعة على الرغم من الظروف التي اجتاحت العالم أجمع، حيث أثبتت دورها القيادي والمحوري في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على جميع المستويات خلال هذه الفترة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على دعم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات والعمل على مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف أن هذه الرئاسة المستحقة وهذا النجاح الكبير يمثلان علامة فارقة في مسيرة مجموعة العشرين، الأمر الذي يجعلنا جميعا في دول مجلس التعاون نشعر بالفخر والاعتزاز بقدرات وإمكانيات ونجاح المملكة العربية السعودية في قيادة أعمال هذه القمة، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والنجاح في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي