إيران : تسجيل 13 ألفا و260 إصابة جديدة بكورونا و479 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13 ألفًا و260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و479 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة- اليوم الجمعة- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 828 ألفا و377 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات43 ألفا و896 حالة.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 589 ألفا و25 حالة، فيما لا يزال 5 آلاف و756 مصابا في حالةصحية حرجة في غرف العناية المركزة، مؤكدة أن كافة الأقاليم الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير.
وأضافت أن 27 إقليما في وضع صحي أحمر من بينها طهران، أصفهان، وقم، فيما هناك 4 أقاليم في وضع صحي برتقالي وأصفر وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سبستان وبلوشسيتان.
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