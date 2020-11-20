احتجاجات في أوغندا.. ومقتل 37 شخصا

قتل 37 شخصا، اليوم، الجمعة، في احتجاجات اندلعت في اوغندا بعد إلقاء القبض يوم الأربعاء على مرشح الرئاسة ونجم الغناء بوبي واين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ونشرت السلطات قوات الجيش في العاصمة كمبالا والمناطق المجاورة لمساعدة الشرطة في تفريق المحتجين. واستخدمت الشرطة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلللدموع ومدافع المياه في محاولة إنها الاحتجاجات.
وألقي القبض على واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، وهو يدعو لانتخابه في شرق أوغندا لأنه نظم تجمعات حاشدة مخالفا للقيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 577 آخرين في الاضطرابات.
وقال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا إن المحتجين المعتقلين تورطوا في عنف شمل استهداف أفراد من الجمهور لا يؤيدون حزب منتدى الوحدة الوطنية الذي يتزعمه واين.
وقال "ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية، وهو عنف وتخريب ونهب وتخويف وتهديدات، جرائم ارتكبت ضد أناس ليسوا موالين لحزب منتدى الوحدة الوطنية. هذا الشيء لا يمكننا التهاون معه".
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