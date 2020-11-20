طالب المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "بابار بالوش"، بفرض إيقاف مؤقت وفوري لإطلاق النار في إثيوبيا، وفتح ممرات إنسانية بهدف إيصال المساعدات إلىالمتضررين، وذلك بعد مرور أسبوعين على القتال، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت الوكالة، أنها بحاجة إلى 200 مليوندولار من أجل تلبية العديد من الاحتياجات الملحة منها الغذاء والمأوى وغيرها، لإغاثة العدد المتزايد من اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول 200 ألف لاجئ في غضون ستة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية السامية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.