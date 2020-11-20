المفوضية السامية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في إثيوبيا

طالب المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "بابار بالوش"، بفرض إيقاف مؤقت وفوري لإطلاق النار في إثيوبيا، وفتح ممرات إنسانية بهدف إيصال المساعدات إلى

المتضررين، وذلك بعد مرور أسبوعين على القتال، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت الوكالة، أنها بحاجة إلى 200 مليون

دولار من أجل تلبية العديد من الاحتياجات الملحة منها الغذاء والمأوى وغيرها، لإغاثة العدد المتزايد من اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول 200 ألف لاجئ في غضون ستة أشهر.