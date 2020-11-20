مليونا طفل يحتاجون للمساعدة جراء النزاع في إثيوبيا

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن اندلاع النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية جعل نحو 2.3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة وآلافا آخرين في خطر.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور "داخل منطقة تيغراي أدى فرض قيود على الوصول وانقطاع الاتصالات المستمر إلى جعل ما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية وخارج نطاق الوصول".

وتقدر الوكالة أن "نحو 12 ألف طفل، بعضهم دون آباء أو أقارب، من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل وهم معرضون للخطر"، والعديد من المخيمات المؤقتة التي أقيمت في السودان مكتظة ويعاني اللاجئون من ظروف غير صحية، إضافة إلى محدودية الحصول على المياه والطعام.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنها سعت إلى تقديم مساعدة عاجلة ودعم منقذ للحياة للأطفال الذين يعيشون في ظروف "قاسية للغاية" في المخيمات.

وحضت فورا جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن استخدام المتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان. وصرحت "يجب بذل كل جهد ممكن لإبعاد الأذى عن الأطفال ولضمان حمايتهم من التجنيد والاستغلال في النزاع".