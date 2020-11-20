متاحف واشنطن ستغلق مجدداً مع عودة ارتفاع إصابات كورونا

سيف اليزيد - ستعيد المتاحف العامة وحديقة الحيوانات في العاصمة الأميركية واشنطن إغلاق أبوابها اعتبارا من الاثنين مع عودة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للمؤسسة المسؤولة عن إدارة هذه المنشآت "بعد عودة ظهور ارتفاع في عدد الإصابات بالوباء على المستويين المحلي والوطني، ستعيد كل متاحف سميثسونيان بالإضافة إلى حديقة الحيوانات الوطنية إغلاق أبوابها، مؤقتا اعتبارا من يوم الاثنين 23 نوفمبر" من دون تحديد موعد لإعادة افتتاحها.

وأعادت حديقة الحيوانات وبعض المتاحف في واشنطن فتح أبوابها أمام الزوار تدريجا اعتبارا من نهاية يوليو الماضي، مع تدابير صحية منها التباعد الجسدي.

وما زالت معظم الأماكن الترفيهية مغلقة أو متوقفة في العاصمة الأميركية حيث توفي أقل من 700 شخص بقليل بمرض كوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء.

وقد فرضت مدن أميركية أخرى في الآونة الأخيرة قيودا جديدة لمواجهة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بالمرض الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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