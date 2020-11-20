روسيا تسجل 24318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - سجلت روسيا 24318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، من بينها 6902 في العاصمة موسكو، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و39926 حالة.

وسجلت السلطات أيضاً 461 حالة وفاة تتصل بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 35311 حالة.

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